الإطاحة بمواطنين سلبا عمال محطة وقود بالرياض تحت تهديد السلاح

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمراراً لجهود إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض لحفظ الأمن والتصدي لجرائم السلب والسرقة بأنواعها، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة قيام اثنين من الجناة يستقلان مركبة من نوع “هيونداي” بالاعتداء على العاملين بمحطات الوقود غرب العاصمة الرياض وتهديدهم بسلاح ناري من نوع مسدس وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية والفرار بعد ذلك

وأضاف على إثر ذلك عمدت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى إجراء مسح شامل، ووضع الخطط الكفيلة بسرعة الإطاحة بالجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وقد أسفرت الجهود بتوفيق الله عن ملاحظة المركبة المطلوبة أثناء سيرهم عبر أحد الطرق الرئيسية غرب العاصمة الرياض يستقلها شخصين تم محاصرتهما وضبطها بعد محاولة قائدها الفرار وتبين أنهما (سعوديا الجنسية – في العقد الثالث من العمر) تطابقت أوصافهما مع الجناة الظاهرين في مقطع الفيديو، وبمناقشتهما مبدئيا أقرا بما نسب إليهما.

تم التحفظ على المتهمين وإيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهما، ومقارنة أسلوبهما الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، والله الموفق.