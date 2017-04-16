غارة إسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية لحزب الله في محيط مطار دمشق

تواصل – وكالات:

قال مصدران كبيران بالمعارضة السورية المسلحة التي تنشط بمنطقة دمشق إن عدة ضربات أصابت فجرا مستودعا للذخيرة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تابعة لحزب الله وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين العاصمة السورية وطهران.

وأضاف، أن مراقبين تابعين لهما يعملون في الضواحي الريفية الشرقية للعاصمة، حيث تتمركز المعارضة المسلحة، رصدوا خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجرا.

وقالوا ‘‘إن الهجوم سبب حريقا وإنه بدا أن اللهب كان يتصاعد من منطقة عسكرية مغلقة بالمجمع المترامي الأطراف الذي من المعروف على نطاق واسع أن طهران تستخدمه لتوريد السلاح جوا لجماعة حزب الله التي تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب الجيش السوري‘‘ بحسب ‘‘رويترز‘‘.

وكان تلفزيون المنار الموالي لجماعة حزب الله اللبنانية قذ ذكر أن انفجارا في خزانات وقود ومستودع قرب مطار دمشق الدولي في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس يرجح أنه ناتج عن ضربة جوية إسرائيلية، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة خلفت خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية.