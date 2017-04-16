 «العمل» تحقق في تجاوزات «رعاية فتيات الرياض» ضد النزيلات | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تحقق في تجاوزات «رعاية فتيات الرياض» ضد النزيلات

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«العمل» تحقق في تجاوزات «رعاية فتيات الرياض» ضد النزيلات

تواصل – عبدالرحمن الخالد :

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من المختصين للتحقيق في التجاوزات التي تحدث في مؤسسة رعاية فتيات الرياض.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إنها شكلت لجنة من المختصين باشرت عملها منذ ورود معلومات بالأمس للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات”، مؤكدةً أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات.

وكانت إحدى موظفات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، أكدت وجود تصرفات غير دينية ولا أخلاقية ولا إنسانية تُرتكب ضد نزيلات دار الفتيات، مثل تعريتهن بحجة التفتيش وحبسهن انفرادياً.

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