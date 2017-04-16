3 فناجين من القهوة الإيطالية يوميًا تحد من سرطان البروستاتا

تواصل – وكالات:

أفادت دراسة إيطالية بأن تناول ثلاثة فناجين من القهوة المعدة على الطريقة الإيطالية يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لأكثر من 50%.

الدراسة أجراها باحثون في معهد البحر المتوسط للأمراض العصبية، بالتعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للصحة، ونشروا نتائجهم اليوم الأربعاء، في المجلة الدولية للسرطان.

وركزت الدراسة على دور القهوة، في الحد من سرطان البروستاتا، حيث تمت مراقبة أكثر من 7 آلاف رجل في إيطاليا لمدة 4 سنوات.

ووجد الباحثون، أن شرب 3 فناجين فأكثر من القهوة يوميًا، يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال بنسب وصلت إلي 53%، مقارنة مع من لم يشربوا القهوة، بحسب “الأناضول”.

وقال الباحثون ‘‘إنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الدراسة أجريت على سكان إيطاليا الوسطى، الذين يعدون القهوة بالطريقة الإيطالية، التي تختلف عن الطرق التي يجريها السكان حول العالم‘‘.

وأضافوا، أن إعداد القهوة على الطريقة الإيطالية يجعلها تحتوي على تركيز أعلى من المواد النشطة بيولوجيا التي تسهم في الحد من انتشار الأورام السرطانية.

والقهوة الإيطالية أو “إسبريسو” هي مشروب قهوة إيطالي مُركز وغامقة اللون، ويتكون من القليل من الماء المغلي مع حبوب البن المطحونة، وله قوام غالباً ما يكون أكثر سُمكاً من مشروبات القهوة الأخرى، ويحتوي على تركيز أعلى من المواد العالقة والذائبة ورغوة الكريما الناتجة عن الضغط، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة من الكافيين.

ووفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات غير الجلد شيوعًا بين الرجال، كما أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما فما فوق، هم أكثر عرضة للإصابة به، بالإضافة إلى أن العوامل الوراثية للمرض تزيد الخطر.