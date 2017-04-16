 عقاريون يكشفون أسباب هروب ملاك «الأراضي البيضاء» من دفع الرسوم | صحيفة تواصل الالكترونية

عقاريون يكشفون أسباب هروب ملاك «الأراضي البيضاء» من دفع الرسوم

0
عقاريون يكشفون أسباب هروب ملاك «الأراضي البيضاء» من دفع الرسوم

تواصل – الرياض:

كشف مستثمرون عقاريون، عن السبب الحقيقي لطرح ملاك الأراضي البيضاء منتجاتهم للبيع، مؤكدين أن ذلك يعود إلى رغبتهم في الهرب من رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرت فواتيرها وزارة الإسكان ابتداءً من الشهر الماضي.

وقال المستثمرون: ‘‘إن تصريف المساحات الكبيرة بلا شك يرجع إلى التهرب من فرض الرسوم، وكذلك لارتفاع سعر المتر التطويري في حال طورت المخططات السكنية؛ نظراً لطول الإجراءات والتراخيص اللازمة”، بحسب “الوطن“.

وأكد العقاريون، هبوط الأسعار بنسبة 40% للعقارات الواقعة على أطراف المناطق، إلا أن الأراضي الموجودة في الداخل تعد أقل تأثيراً من ناحية الانخفاض في الأسعار.

شاهد ايضا

بالفيديو والصور.. الزورق الحوثي قبل تفجيره في جازان

بالفيديو والصور.. الزورق الحوثي قبل تفجيره في جازان

«هيئة الشورى» تحيل مشروع نظام النقل المدرسي على جدول أعمال المجلس

«هيئة الشورى» تحيل مشروع نظام النقل المدرسي على جدول أعمال المجلس

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

«الجوازات»: المدة المتبقية من مهلة المخالفين لنظام الإقامة 60 يوماً

«الجوازات»: المدة المتبقية من مهلة المخالفين لنظام الإقامة 60 يوماً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>