عقاريون يكشفون أسباب هروب ملاك «الأراضي البيضاء» من دفع الرسوم

تواصل – الرياض:

كشف مستثمرون عقاريون، عن السبب الحقيقي لطرح ملاك الأراضي البيضاء منتجاتهم للبيع، مؤكدين أن ذلك يعود إلى رغبتهم في الهرب من رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرت فواتيرها وزارة الإسكان ابتداءً من الشهر الماضي.

وقال المستثمرون: ‘‘إن تصريف المساحات الكبيرة بلا شك يرجع إلى التهرب من فرض الرسوم، وكذلك لارتفاع سعر المتر التطويري في حال طورت المخططات السكنية؛ نظراً لطول الإجراءات والتراخيص اللازمة”، بحسب “الوطن“.

وأكد العقاريون، هبوط الأسعار بنسبة 40% للعقارات الواقعة على أطراف المناطق، إلا أن الأراضي الموجودة في الداخل تعد أقل تأثيراً من ناحية الانخفاض في الأسعار.