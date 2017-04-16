«السليمان» يرد على «الكهرباء»: لدي ملف يكشف فصل مئات المواطنين

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

سلط الكاتب خالد السليمان، الضوء على عدة أحداث مهمة خلال الأسبوع الماضي، منتقداً تعامل الجهات الحكومية والمسؤولين معها.

وأشار “السليمان” في مقاله المنشور بصحيفة “عكاظ”، إلى نفي شركة “الكهرباء” شائعة نية فصل آلاف الموظفين السعوديين، مؤكداً لدي نسخة من إيميل داخلي يكشف فصل مئات الموظفين السعوديين، والمئات نواة الآلاف، لذلك انتشرت الشائعة.

وأكمل “السليمان”: شركات حكومية أو تتملك فيها الحكومة النسبة الأعلى تتفاخر بتوظيف مئات الشباب من خريجي المعاهد الفنية والتقنية، ثم تفصل مئات السعوديين، معتبراً أنه “توظيف في العلن، وتسريح في الخفاء”.

وانتقد الكاتب مجلس المنافسة، بعد تغريم شركة أرز ٥ ملايين ريال لاتفاقها مع منافسين على التحكم بأسعار الأرز، قائلاً: “١٠ مخالفات لسبع شركات أرز خلال ٣ سنوات و٣٧ مليون ريال مجموع الغرامات، والنتيجة معظم أسعار الأرز في الأسواق تزيد ولا تنخفض”.

وأشاد “السليمان” بمقطع فيديو لوزير المالية الجدعان، وهو يطلب باقي طعامه في أحد المطاعم، مبيناً أن أغلب رواد المطاعم يفعلون ذلك، لكن هنا تبرز أهمية النموذج القدوة في ترسيخ الثقافة الإيجابية في المجتمع.

وختم “السليمان”، بقوله: “وزير الثقافة والإعلام الجديد العواد: الرقي بالمحتوى الإعلامي والثقافي على رأس الأولويات”، مبيناً أنه سيكون عليه أولاً أن يبث الحياة في جسد كان يحتضر.