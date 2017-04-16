 «العيسى»: الإعلان عن الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل في 22 شعبان | صحيفة تواصل الالكترونية

«العيسى»: الإعلان عن الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل في 22 شعبان

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«العيسى»: الإعلان عن الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل في 22 شعبان
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – الرياض:

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد عيسى، اليوم الخميس، أن الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم لاتزال تخضع للدراسة، وسيتم إعلان تفاصيلها مع إعلان حركة النقل الخارجي المحدد لها 22 شعبان.

وقال “العيسى”: ‘‘إنه لا تغيير ولا تراجع في أعداد المتقاعدين، إذ بلغ عدد الطلبات 18881 متقدماً ومتقدمة”، مؤكداً رفع التقويم الدراسي للأعوام القادمة للجهات العليا، وأنه سيخضع للمناقشة، بحسب “عكاظ”.

وأضاف وزير التعليم، أن حركة النقل ستعلن حسب الموعد، ولا توجد إشكالية في انتقال الطلاب من المدارس الأهلية إلى الحكومية”، نافياً في الوقت نفسه وجود أي هجمة من المجتمع على التعليم.

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