 مصادر أمريكية: «ترامب» يدرس زيارة المملكة نهاية الشهر المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر أمريكية: «ترامب» يدرس زيارة المملكة نهاية الشهر المقبل

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مصادر أمريكية: «ترامب» يدرس زيارة المملكة نهاية الشهر المقبل

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس زيارة المملكة العربية السعودية في شهر مايو المقبل.

وقال المصدر ‘‘إن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية إمكانية زيارة (ترامب) للمملكة في نهاية الشهر المقبل”، مبيناً أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، لكن من المرجح أن يقوم الرئيس بالزيارة”، بحسب “سي.إن.إن”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ألمح في لقائه مع ولي ولي العهد وزير الدفاع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض إلى إمكانية توجه “ترامب” إلى المملكة.

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