«التعليم» تدعو الدفعة الثانية من مرشحي الرياضيات لاستكمال رغباتهم

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دعا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الخميس، مرشحي الرياضيات الدفعة الثانية gاستكمال رفع المستندات وترتيب الرغبات على بوابة الوزارة الإلكترونية.

وقال العصيمي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: ‘‘نأمل من مرشحي الرياضيات الدفعة الثانية استكمال رفع المستندات وترتيب الرغبات على http://gta.moe، وفق الله الجميع”.

وأثارت تغريدة “العصيمي” غضب عدد من معلمي الرياضيات الذين تم تعيينهم في الدفعة الأولى، وتساءلوا : متى تباشر الدفعة الأولى في مدارسهم؟ لقد استقلنا من وظائفنا ومازلنا جالسين في مدن الإدارات نريد توضيحات عن وضعنا؟