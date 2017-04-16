الأمطار تحتجز المركبات وتغلق الشوارع في «بيشة» (فيديو وصور)

تواصل – بيشة:

شهدت محافظة بيشة، أمس الأربعاء، أمطاراً غزيرة تسببت في احتجاز عدد من المركبات وسقوط أعمدة كهربائية، إلى جانب تضرر عدد من المباني والمنشآت بينها مستشفى الملك عبدالله، فيما أعلنت الإدارة التعليمية تعليق الدراسة ببعض المدارس المتضررة لحين انتهاء الحالة المطرية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول أمطار كثيفة على عدة أحياء، وغمر المياه للشوارع مما أدى لاحتجاز المركبات، بالإضافة لتسرب مياه الأمطار داخل غرف التنويم الخاصة بالمرضى في أحد أقسام مستشفى الملك عبدالله.

بدورها باشرت مديرية الدفاع المدني في بيشة، حادثة احتجاز 6 مركبات؛ بسبب الأمطار بداخلها 14 شخصاً؛ حيث كانت الحالة الأولى بقرية صدر الباقرة مع احتجاز ثلاث مركبات بداخلها 9 أشخاص بشعيب مائي، والثانية كانت باحتجاز 3 مركبات بداخلها 5 أشخاص أيضاً، لتدفع المديرية بعدد من الدوريات التي نجحت في إنقاذ كلالعالقين وإخراج سياراتهم.