 الصحة: 50% من خدمات الوزارة ستقدم من خلال شركات بحلول عام 2021‏‎ | صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة: 50% من خدمات الوزارة ستقدم من خلال شركات بحلول عام 2021‏‎

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الصحة: 50% من خدمات الوزارة ستقدم من خلال شركات بحلول عام 2021‏‎

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية التي أطلقتها أمس الأربعاء، ضمن سلسلة من المبادرات تهدف لتحقيق التحول الوطني وتجسيد رؤية المملكة 2030.

وبيَّنت الوزارة، أنَّ المبادرة تسعى للوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لكل الفئات السكانية، على أن تركز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وتحسين إنتاجية وأداء منسوبيها، وسيتم اعتماد مجالس إدارة لخمس مدن صحية، والترخيص لـ 50 % من خدمات الوزارة للتحول إلى شركات بحلول عام 2021.

وأوضحت الوزارة أن هدف المبادرة فصل تقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية، في ظل الازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية، وزيادة المخاطر في المنشآت الصحية، وتفاوت معايير الجودة والسلامة.

 

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