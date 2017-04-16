 أمانة جدة توضح أسباب إزالة مخالفات سوق الصواريخ بالقوة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة جدة توضح أسباب إزالة مخالفات سوق الصواريخ بالقوة (فيديو)

2

تواصل – جدة:

أثارت مقاطع فيديو لعمليات إزالة أمانة محافظة جدة لمخالفات بسوق الصواريخ انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت صعود الآليات التابعة للأمانة على الأرصفة وتحطيمها للبضائع المعروضة في السوق.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، محمد البقمي، في تصريحات تلفزيونية، إن عمليات الإزالة استهدفت عمالة مخالفة افترشت الطرقات، مما يمنع وصول المركبات لداخل السوق، مؤكداً أن هذه المخالفات تستوجب الإزالة والغرامة.

وأكد البقمي في مداخلته أن كثيرا من البضائع التي تباع منتهية الصلاحية أو تالفة وقد يؤدي استعمالها لكثير من الأضرار، مما يستوجب إزالتها في ظل امتناع المخالفين.

شاهد ايضا

الأمطار تحتجز المركبات وتغلق الشوارع في «بيشة» (فيديو وصور)

الأمطار تحتجز المركبات وتغلق الشوارع في «بيشة» (فيديو وصور)

الصحة: 50% من خدمات الوزارة ستقدم من خلال شركات بحلول عام 2021‏‎

الصحة: 50% من خدمات الوزارة ستقدم من خلال شركات بحلول عام 2021‏‎

مواطن يُنقذ طفلاً من حصان جامح في سباق بالجوف (فيديو)

مواطن يُنقذ طفلاً من حصان جامح في سباق بالجوف (فيديو)

مختصون: «الإعلام الهادف» يعزز منظومة القيم و«النجومية» فيه للمحتوى وليس الأفراد

مختصون: «الإعلام الهادف» يعزز منظومة القيم و«النجومية» فيه للمحتوى وليس الأفراد

٢ تعليقات

  1. هذا ليس مبرر لعملية الإزالة بالهمجية المطلقة البلدية جهة رسمية وهنالك لوائح يعمل بها فرض مخالفة وغرامة مالية علي جميع المخالفين وليس فرض عضلات

    اضافة رد

  2. كيف يمنع دخول المركبات لداخل السوق وهي فوق الرصيف!!!
    وثانيا البضائع الموجودة تالفة او منتهية الصلاحية وهي أغلبها صحون واواني منزلية!!! انا اعرف السوق هذا اسمه سوق الرحمانية أغلبها بضائع جيدة، بغض النظر عنها بالله عليكم هذا حل تقدروا تصادروها وتاخذوا الجيد منها وتوزع على الجمعيات الخيرية أو الأسر الفقيرة.

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>