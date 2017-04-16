أمانة جدة توضح أسباب إزالة مخالفات سوق الصواريخ بالقوة (فيديو)

تواصل – جدة:

أثارت مقاطع فيديو لعمليات إزالة أمانة محافظة جدة لمخالفات بسوق الصواريخ انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت صعود الآليات التابعة للأمانة على الأرصفة وتحطيمها للبضائع المعروضة في السوق.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، محمد البقمي، في تصريحات تلفزيونية، إن عمليات الإزالة استهدفت عمالة مخالفة افترشت الطرقات، مما يمنع وصول المركبات لداخل السوق، مؤكداً أن هذه المخالفات تستوجب الإزالة والغرامة.

وأكد البقمي في مداخلته أن كثيرا من البضائع التي تباع منتهية الصلاحية أو تالفة وقد يؤدي استعمالها لكثير من الأضرار، مما يستوجب إزالتها في ظل امتناع المخالفين.