 أمير حائل: الانتهاء من أعمال مستشفى الملك سلمان التخصصي قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير حائل: الانتهاء من أعمال مستشفى الملك سلمان التخصصي قريباً

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أمير حائل: الانتهاء من أعمال مستشفى الملك سلمان التخصصي قريباً

تواصل – سعود الرفاع:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز  أمير منطقة حائل بعد تشرفه بأداء القسم أمام مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- مكالمة هاتفية بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة استشعارا بأهمية احتياجات المواطنين الملحة.

وقال إن وزير الصحة أكد أن الوزارة تمضي سريعا بإنجاز المطلوب منها فيما يخص مستشفى الملك سلمان التخصصي وجميع احتياجات المنطقة الصحية بحائل حسب البرنامج المعد سابقا، مشيرا إلى أن الأعمال سوف تنتهي بإذن الله في القريب العاجل.

وأعرب أمير حائل عن شكره لوزير الصحة ولمعاونيه، مؤكداً أن احتياجات المنطقة في مجال الخدمات الصحية لها أولوية مضاعفة لاستكمال المشاريع وتقديم الخدمات الطبية المأمولة لأهالي المنطقة الكرام تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله.

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