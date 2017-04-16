 المدينة.. إنقاذ طفلة تعرضت لنزيف داخلي جراء حادث دهس | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. إنقاذ طفلة تعرضت لنزيف داخلي جراء حادث دهس

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المدينة.. إنقاذ طفلة تعرضت لنزيف داخلي جراء حادث دهس

تواصل – أحمد الحربي:

تمكن فريق طبي في مستشفى محافظة الحناكية العام التابع للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، إثر تعرضها لحادث دهس أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي حاد.

ووصلت الطفلة إلى قسم الطوارئ يوم الأحد الماضي الموافق ١٤٣٨/٧/٢٦ في حالة حرجة، وعلى الفور تم إدخالها غرفة العمليات وقام الفريق الطبي بالمستشفى برئاسة الدكتور مصطفى الصواف استشاري الجراحة تم تحديد مصدر النزيف وتبين وجود تهتك بالجزء الخلفي من الكبد، واستطاع الفريق الطبي من السيطرة على النزيف.

وتم وضع الطفلة تحت المراقبة حتى استقرت حالتها، وشهدت الحالة متابعة مستمرة من مدير المستشفى بالإنابة أحمد الحجيلي إلى أن تم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة، وقدم الحجيلي شكره لجميع الطاقم الطبي المشارك من أطباء وممرضين.

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