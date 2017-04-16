 رئيس قسم الإعلام بـ«أم القرى» يترأس الجلسة الأولى في ملتقى الإعلام المرئي (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس قسم الإعلام بـ«أم القرى» يترأس الجلسة الأولى في ملتقى الإعلام المرئي (صور)

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رئيس قسم الإعلام بـ«أم القرى» يترأس الجلسة الأولى في ملتقى الإعلام المرئي (صور)
تواصل – مكة المكرمة:
ترأس الدكتور محمد هندية رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الجلسة الأولى للملتقى الثامن للإعلام المرئي بفندق الهوليدي إن بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، والتي كانت بعنوان “استقرار المجتمع وأهميته في الشريعة الإسلامية”.
وتضمنت المحاور التي شملتها الندوة “الإعلام الهادف ومكافحة الإرهاب والتطرف”، ألقاها الدكتور عبدالعزيز الهليل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمحور الثاني كان بعنوان “وظائف الإعلام ومسؤوليته في تحقيق الاستقرار المجتمعي”، وناقشه الدكتور محمد البشر أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أما المحور الثالث فكان بعنوان الإعلام الهادف ومكافحة التعصب بأنواعه للدكتور الخضر عبد الباقي، واختتمت الندوة بورقة للدكتور فهد الغفيلي عن “الإعلام الهادف ومكافحة التحريض”.

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