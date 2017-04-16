 تكافح من أجلهم.. أم أوغندية في الـ37 من عمرها تنجب 38 طفلاً | صحيفة تواصل الالكترونية

تكافح من أجلهم.. أم أوغندية في الـ37 من عمرها تنجب 38 طفلاً

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تكافح من أجلهم.. أم أوغندية في الـ37 من عمرها تنجب 38 طفلاً

تواصل – وكالات:

أكد مسؤول أوغندي، أمس الأربعاء، أن مواطنة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما لديها 38 طفلا من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية.

وقال سامارى موسينيرو عضو مجلس المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن أعمار الأطفال تتراوح بين أربعة أشهر و23 عاما، مضيفا أن المرأة تدعى مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة كمبالا، وتكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي مساعدات مالية من والدهم.

وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة للمرأة كي تقوم بزراعتها لمواجهة أعباء المعيشة، وحتى تتمكن من الإنفاق على أولادها.

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