بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر لتعزيته في وفاة ابنه

تواصل – الرياض:

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، منزل الأمير سلطان بن ناصر؛ وَذَلِكَ لِتقديم واجب العزاء في ابنه الأمير ناصر – رحمه الله-، الذي تُوُفِّيَ في حادث مروري أمس الأول.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو متداول خادم الحرمين وهو يخرج من المنزل بعد تقديم واجب العزاء، يرافقه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يُذْكَرُ، أن الأمير سلطان بن ناصر تُوُفِّيَ أمس الأول في حادث مروري على طريق الرياض – الطائف، كما تُوُفِّيَ في الحادث مرافقه عبدالله بن مترك الدوسري، حيث تمت الصلاة عليهما عصر أمس الثلاثاء.