«جلوبال فاير باور»: المملكة تمتلك ثاني أقوى جيش في العالم العربي

تواصل – الرياض:

احتل جيش المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية كأقوى جيش في العالم العربي لعام 2016، وَفْقَاً لتقرير مؤسسة “جلوبال فاير باور” للتصنيف العالمي لجيوش العالم الَّذِي أَصْدَرَته هذا الشهر، فيما تصدر الجيش المصري ترتيب الجيوش العربية، وجاء الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيّاً.

وعلى المستوى العالمي، جاءت المملكة في المرتبة الـ24 عَالَمِيّاً بعدما كانت في المرتبة الـ28 في 2015، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ26 دوليّاً.

وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى في القائمة التي شَمِلَتْ 126 دولة كالتالي: المغرب، الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عُمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، ثُمَّ جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة عَرَبِيّاً والـ125 عَالَمِيّاً.

أما على الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة القائمة، وتلتها روسيا في المرتبة الثانية، ثُمَّ الصين، فالهند، ثُمَّ فرنسا، وحصلت تركيا على المرتبة الثامنة على مستوى العالم.