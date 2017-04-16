بالفيديو.. متحدث «الإحصاء» يوضح أسباب تضارب نسب انخفاض أسعار العقار

تواصل – سامي الثبيتي:

كَشَفَتْ كل من هيئة الإحصاء، ولجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، عن انخفاض كبير في أسعار العقار منذ العام 2014، وحتى الربع الأول من 2017، بنسب متفاوتة حَسْبَ منظور كلتا الجهتين الحكوميتين.

وَأَكَّدَ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد” أنه: “وفق تنظيم مجلس الوزراء الرسمي الهيئة العامة للإحصاء هي المصدر الرسمي والوحيد لكافة الإحصاءات والبيانات والمعلومات في المملكة، وتعتبر بياناتها رسمية ومعتمدة”.

وأَضَافَ المفرج: “التفاوت بين ما يصدر عن الهيئة العامة للإحصاء، وبعض الجهات أياً كانت قد يكون بسبب المنهجية، أو اختلاف أسلوب المقارنات، أو العد، أو الإحصاء”.

وأَشَارَ المفرج إلى أنه “بالنسبة للرقم القياسي للعقارات إذا قارنا الربع الأول من 2017 مع الربع الرابع من 2016 فنسبة الانخفاض هي 2.03، وَإِذَا قارنا الربع الأول من 2017 بنفس الفترة من 2016 حوالي سنة، فإن الانخفاض هو 9.09، وَإِذَا قارنا الربع الأول من 2017 مع 2014 فنسبة الانخفاض هي 14.04 على مستوى المملكة كاملة 13 منطقة”.

وأَضَافَ: “الرقم في مؤشر أسعار العقارات يدخل فيه جميع مكونات العقار سكني وتجاري وزراعي”، مُشِيرَاً إلى أن: “بيانات المؤشر العقاري هي بيانات سجلية إدارية رسمية مصدرنا فيها هي وزارة العدل، وهي لصفقات حقيقية تم تنفيذها وليس تثميناً لأراضٍ أو أحياء”.