 بريدة.. فريق إيجابيون بـ«ثانوية قيس بن عاصم» يُكرم عمال النظافة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بريدة.. فريق إيجابيون بـ«ثانوية قيس بن عاصم» يُكرم عمال النظافة (صور)

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بريدة.. فريق إيجابيون بـ«ثانوية قيس بن عاصم» يُكرم عمال النظافة (صور)

تواصل  – راضي الزويد:

قامت ثانوية قيس بن عاصم ببريدة، ممثلة بفريق (فكرة لوطني) بتقديم الورود للمعلمين، وتكريم عمال النظافة بالمدرسة، وإدخال السرور إليهم، ونشر فكرة الإحسان بين الطلاب وبين أفراد المجتمع؛ وذلك انْطِلاقَاً من برنامج فكرة لوطني (إيجابيون) الذي ينشر الأفكار الإيجابية بين الطلاب وأفراد المجتمع.

وقد قام بهذا التكريم فريق الإيجابيين بالمدرسة من الطلاب والمعلمين، والذي يرأسهم وكيل الشؤون التعليمية خالد بن صالح الحفير، تحت إشراف قائد المدرسة صالح بن عبدالرحمن الفريح، وبحضور عددٍ من المشرفين على برنامج فكرة لوطني.

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