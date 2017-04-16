 «هزازي» يحصل على الدكتوراه في «الخلايا الجذعية» من بريطانيا | صحيفة تواصل الالكترونية

«هزازي» يحصل على الدكتوراه في «الخلايا الجذعية» من بريطانيا

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«هزازي» يحصل على الدكتوراه في «الخلايا الجذعية» من بريطانيا

تواصل – فهد بن حافظ:

حصل علي بن محمد هزازي، المبتعث من مستشفى قوى الأمن، على درجة الدكتوراه في تخصص الخلايا الجذعية من جامعة نورث ويلز – Bangor –  بالتعاون مع كلٍّ من: جامعة شيفلد، وجامعة كاردف، ومستشفى نورث ويلز المركزي (Glan Clwyd).

وتقدم الدكتور علي بالشكر لمستشفى قوى الأمن؛ على دعم مسيرته العلمية، كما شكر قسم معالجة وزراعة الخلايا الجذعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على استضافتهم الإكلينيكية.

أسرة “تواصل” تُبارك للدكتور علي هزازي حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة نورث ويلز، متمنيةً أن يعود لأرض الوطن حاملاً معه العلوم الطبية المفيدة لخدمة القطاع الصحي في المملكة، كما تُقدم التهاني والتبريكات لعائلته الكريمة.

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