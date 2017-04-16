ناقشه المفتي ورئيس الهيئات.. إمام الحرم «صالح آل طالب» ينال الدكتوراه في «الفقه المقارن»

تواصل – مكة المكرمة:

حصل إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن محمد آل طالب، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه المقارن، وكانت رسالته بِعُنْوَان: “كمال الدراية في شرح النقاية لأحمد الشمني الحنفي”، وذلك مساء اليوم الأربعاء بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ناقش الرسالة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومدير جامعة الإمام الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.