بعد 4 سنوات من إعفائه.. «الداود» يعود وكيلاً لإمارة الرياض بأمر ملكي

تواصل – الرياض:

صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتكليفه وكيلاً لإمارة منطقة الرياض، بعد أن تم إعفاؤه من المنصب ذاته قبل أربعة أعوام تَقْرِيبَاً.

ورفع الداود أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم.

يُشَارُ إلى أن الداود التحق بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونال درجة الليسانس عام 1397 – 1398هـ، ثُمَّ عُين مُعيداً في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثُمَّ ابتُعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس.

وتدرج الداود في عمله إلى أن أصبح عميداً لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1409هـ، وبتاريخ 15/6/1412هـ تم نقله من الجامعة ليعمل مديراً عَاماً للتعليم بمنطقة الرياض، وظل في عمله هذا إلى 22/2/1414هـ، ثُمَّ انتقل إلى إمارة منطقة الرياض للعمل مديراً عَاماً للمكتب الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.