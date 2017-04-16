وزير الشؤون الإسلامية لـ«تواصل»: سنقدم الكثير من الدعم لـ«الإعلام الهادف»

تواصل – خالد الغفيري:

أكَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ”تواصل” دعم وزارته لرابطة الإعلام المرئي الهادف في دور تكاملي يخدم تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال آل الشيخ، في حديث عقب رعايته حفل افتتاح الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف، صباح اليوم الأربعاء: “نرحب في المملكة العربية السعودية برابطة الإعلام المرئي الهادف في لقائها السنوي الثامن، ولا شك أن التعاون الدائم بين الجهات العامة وذات الاختصاص في العمل الإسلامي ضروري ومهم لتلاقح الأفكار أولاً، ثُمَّ لمناقشة القضايا بنظرة متعدد الجهات، وثَالِثَاً لنكون جَمِيعَاً في خندق واحد في الوصول إلى الاستقرار للمجتمعات وللإنسان”.

وَأَكَّدَ وزير الشؤون الإسلامية أن هذا كله يصب في أن تكون المملكة رائدة المسلمين، وهي محل نظراتهم ومحل أعمالهم، وهذا هدف تستحقه المملكة بجدارة، وحقاً المسلمون قلوبهم معلقة بالمملكة العربية السعودية؛ لأنها تحمل هم المسلمين والرسالة المتوازنة والحكمة مع رسالة الحزم في كل المجالات.

وأَضَافَ: “الإعلام اليوم بشكليه التقليدي والجديد يخاطب الإنسان بعقله وفكره؛ لذلك مُهِمّ يكون مُرَشّداً حتى يكون الإنسان مُسْتَقِرّاً في نفسه وتوجهاته وعلاقته بمن حوله؛ كَوْن الإنسان مطالب باستقرار ذاتي في داخله، واستقرار في تعامله مع الآخرين ليصنعوا المجتمع، والاستقرار في نفسه هو المرحلة الأولى ليكون متعاوناً تعاوناً مثمراً مع الآخرين”.

وعن صناعة المحتوى قال: “لا شك أن وجود قنوات مرئية كثيرة ومكاتب إنتاج من 27 دولة في العالم هؤلاء لا بُدَّ أن يكون لقاؤهم والتشاورات وأوراق العمل التي ستلقى رصينة وتدعم الإعلام الهادف، والدورات التدريبية لها أثر على ذلك، وهذه الملتقيات تساعد على تلاقح الأفكار والوصول إلى رؤية متجددة؛ لأن العالم يتجدد والعالم يتغير فلا بُدَّ أن يلتقي أصحاب التخصص الواحد حتى يتدارسوا المتغيرات ويصلوا للأهداف”.

وزاد: “من مميزات الملتقى هذا الموسم أنه بِعُنْوَان: “الإعلام الهادف واستقرار المجتمعات”، وهذا هدف للدول والمؤسسات الشرعية والعلماء وهدف الإعلام”، مؤكداً أهمية الخروج بتوصيات مُهِمَّة وفعالة والتي ستتابع وزارة الشؤون الإسلامية إن شاء الله تنفيذها كون هدف المؤتمر عالياً.

وفي سؤال لـ”تواصل” عن دور العلاقة بين الوزارة والرابطة أجاب: “أن الرابطة قائمة من عِدَّة سنوات ورئاستها بالانتخاب، والوزارة بدأت هذه السنة برعاية ملتقى الرابطة، وسوف يكون ذلك انطلاقة تكاملية في المستقبل”، مُشِيرَاً إلى أن الوزارة ستقدم الكثير للرابطة دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.