«الخويطر»: التشغيل الكامل لقطار «سار» نهاية العام الجاري (صور)

تواصل – الرياض:

أوضح مدير العلاقات العامة مدير الاتصال المؤسسي والتسويق، المتحدث الرسمي في شركة “سار” سليمان الخويطر، نقلت قطاراتنا منذ 26 فبراير حتى يوم الاثنين الموافق 24 إبريل، 29104 ركاب، مشيراً إلى أنه تم إزاحة ما يزيد عن 237 مركبة عن الطرق يومياً ما بين الرياض والمجمعة والقصيم كانت ستنقل هذا العدد.

وقال الخويطر، خلال زيارة عددٍ من أعضاء ملتقى “صحفيون” في الرياض لمحطة القطار “سار”، بدأ تشغيل المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب في 29 من جمادى الأولى 1438هـ، الموافق لـ 26 من شهر فبراير 2017م، وخط سير الرحلات بدأ من محطة الركاب بالرياض؛ وصولاً إلى محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة برحلة واحدة ذهاباً وإياباً خلال أشهر فبراير، ومارس، وأبريل.

وأشار إلى أن المحطات الثلاث الأخرى ستدخل في كل من: حائل، والجوف، والقريات إلى الخدمة تدريجياً، وأنه سيتم تشغيل خط الركاب بالكامل قبل نهاية 2017م.