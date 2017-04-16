 الرائي الخضيري لـ«تواصل»: تعذر رؤية هلال شهر شعبان | صحيفة تواصل الالكترونية

الرائي الخضيري لـ«تواصل»: تعذر رؤية هلال شهر شعبان

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الرائي الخضيري لـ«تواصل»: تعذر رؤية هلال شهر شعبان

تواصل – خالد الغفيري:

كشف مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبدالله محمد الخضيري، عن تعذر رؤية هلال شهر شعبان، مساء اليوم الأربعاء، بمقر المرصد.

وقال في تصريح لـ ‘‘تواصل‘‘: ‘‘لم تتمكن وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، من مشاهدة هلال شهر شعبان؛ وذلك بسبب الغبار العالق في الهواء”، مؤكداً أنه سيتم رصد الهلال مغرب يوم غدٍ الخميس – بمشيئة الله-.

يذكر أن هلال شهر رجب لم يتمكن “المرصد” من رؤيته مساء الثلاثاء 29 جمادى الثاني بسبب السحب أيضاً.

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