تحذير.. ثغرة تؤدي إلى توقف «الآيفون» وإعادة تشغيله تلقائياً

تواصل – وكالات:

يُعاني بعض مستخدمي الهواتف الذكية من العديد من المشكلات الفنية التي تطرأ فجأة وتسبب تَعَطُّل الهاتف لبعض الوقت؛ ولذلك تسعى شركات الهواتف لإصلاح هذا الخلل في أنظمة التشغيل لِتَجَنُّبِ تذمر العملاء.

وعلى سبيل المثال، تظهر بين الحين والآخر الثغرات في نظام iOS والتي تُسبب تَعْطِيل أو إعادة تشغيل الأجهزة تلقائيّاً بعد القيام بسلسلة من الخطوات غير المقصودة، وظهرت الآن ثغرة جديدة تُسبب توقف الهاتف عن العمل، وإعادة التشغيل تلقائيّاً.

هذه الثغرة متواجدة في عِدَّة إصدارات من نظام التشغيل بما في ذلك iOS 10.3.2، ولكن لا نتوقع أن تمثل هذه مشكلة كبيرة، حيث عند فتح لوحة التحكم، والضغط على عِدَّة أزرار في الْوَقْت نَفْسِه، تظهر المشكلة.

المشكلة تظهر عند الضغط على هذه الأزرار في وقت واحد من لوحة التحكم: المنبه + آلة الحاسبة + الكاميرا + الوضع الليلي + AirDrop، ثُمَّ يتوقف الهاتف عن الاستجابة ويقوم بإعادة التشغيل تلقائيّاً.

ومن الواضح، أن الضغط على كل هذه الأزرار في وقت واحد من غير المرجح أن يحدث في الاستخدام العادي، ومع ذلك، فإن هذه الثغرة متواجدة في عِدَّة إصدارات للنظام ومن المتوقع أن تطلق الشركة تحديثاً لحلها قريباً.

يُذْكَرُ، أن نظام iOS 10.3.2 جلب مجموعة من المشاكل كتفعيل بعض الخصائص في iCloud تلقائيّاً، وهي مشكلة واجهت العديد من المستخدمين، ومن الممكن تفاديها بالدخول إلى الإعدادات وتَعْطِيل الخصائص.