«المياه الوطنية» توضح حقيقة الفصل الجماعي لموظفيها

تواصل – خالد العبدالله:

نفت شركة المياه الوطنية، ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن استغناء الشركة عن بعض الموظفين السعوديين التابعين لها.

وأَوْضَحَتِ الشركة، في بيان، أن الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم تابعون لشركات مشغلة كانت متعاقدة معها لفترة زمنية محددة بين الطرفين بنظام العقود التشغيلية من خلال توفير كادر بشري، ولا رغبة في التجديد لانتهاء مدتها القانونية.

وَتَابَعَتْ: تخضع العقود التشغيلية بقطاع توزيع المياه للمراجعة الدورية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات القطاع، وترشيد النفقات أسوة بكثير من القطاعات الخدمية.

وَأَكَّدَتْ أنها أنهت العام المنصرم بعض عقودها التشغيلية، وقامت باستقطاب عددٍ من الكوادر السعودية، وتعيينهم على ملاك الشركة بعد مراجعة وثائقهم، وثبوت تميزهم وجدارتهم في تنفيذ الأعمال خلال الفترة التي تم العمل بها تحت مظلة العقود التشغيلية لصالح الشركة، وبلغ عددهم (108) للاستفادة من مهنيتهم، وتنفيذ استراتيجيتها الخَاصَّة بالسعودة؛ للوصول إلى سعودة كافة قطاعات الشركة التي بلغت حتى الآن نسبة (90%).