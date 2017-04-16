«صناعة المحتوى الإعلامي الدولي» محاضرة بـ«جامعة أم القرى» (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

نظم قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، ضمن نشاطه العلمي، محاضرة عن مؤثرات صناعة المحتوى الإعلامي الدولي، استعرض فيها الدكتور سالم عريجة نظرية نموذج الدعاية لهيرمان وتشومسكي، والتغييرات التي طرأت على صناعة المحتوى الخبري في العصر الحالي.

واستعرض الدكتور عريجة المتغيرات الخمسة التي تؤثر على صناعة المحتوى الإعلامي الدولي، وهي ملكية المؤسسات الإعلامية التي تتقاطع مع ملكية مؤسسات تجارية أخرى، وأَيْضَاً تقلص عدد ملاك المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم إلى عدد محدود من الإمبراطوريات الإعلامية العملاقة؛ مما يعيق عمل الصحفيين في تغطية أخبار موضوعية تتعلق بالشركات المالكة.

والمتغير الثاني هو الإعلان التجاري كونه أهم مصدر للدخل للمؤسسات الإعلامية والذي بِدَوْرِهِ يجعل من المعلن قوة مؤثرة في المحتوى الإعلامي، وثَانِياً المصادر الخبرية التي بدأت تنحصر في أعداد صغيرة تمثل المتحدثين الرسميين للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتي تجعلهم ذوي سلطة في صياغة المادة الخبرية والتحكم في تأطيرها.

المؤثر الرابع كما ذَكَرَ عريجة هو ردود الأفعال السلبية تجاه المنتجات الصحفية والتي تأتي في أشكال متعددة كالشكاوى الرسمية، والمحاكمات التي تعتبر تهديداً مباشراً يؤثر في صناعة الإعلام.

وَأَخِيرَاً الأيديولوجية والَّتِي مثَّلها مؤلفو النظرية بمعاداة الشيوعية، وحَدِيثَاً الإسلاموفوبيا التي تستهدف شرائح دينية، أو عرقية محددة تغرس في عقول العامة، وتجعل الصحفيين عُرضة للخطر والملاحقة القانونية في حال مخالفتها.

وقد لقيت المحاضرة تَفَاعُلاً كَبِيرَاً من أعضاء هيئة التدريس، أدار جلسة النقاش فيها الدكتور فيصل الشميري وقد تداخل رئيس قسم الإعلام الدكتور محمد هندية عن التشريعات التجارية الجديدة التي ستطرأ على الإعلام الجديد، أعقبها عدد من المداخلات من الدكتور وديع العزعزي، والدكتور الأمير الصحاح.

الجدير بالذكر، أن الحضور توافقوا على أهمية مواكبة القسم للمتغيرات والتطورات على الساحة العلمية، وضرورة النهوض بالإِنْتَاج العلمي وتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية بالقدر الذي يؤهلها لقيادة سوق العمل بمتغيراته السريعة.