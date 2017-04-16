بداية الشهر المقبل.. «آبل» تخفض عمولات بيع التطبيقات بنسبة 60%

تواصل ـ وكالات:

تعتزم شركة آبل تخفيض عمولات المسوقين بنسبة تصل إلى 65% بَدْءَاً من الشهر المقبل، وستطبق الشركة سياسة جديدة في العمولات على متجر التطبيقات فقط، بحيث تدفع 2.5% من قيمة التطبيق المَبِيع للمسوّق مقارنة مع 7% التي كانت تدفعها سابقاً.

ولم تعطِ “آبل” مهلة كافية للمسوقين للتعامل مع هذا القرار حيث يسري بَدْءَاً من مطلع الشهر المقبل بالتالي ستعطل عِدَّة خطط تسويق وميزانيات إعلانية كانت مخصصة، كما أنها خفضت العمولات بنسبة كبيرة، وَفْقَاً لما تناقله راود موقع تويتر اليوم الأربعاء.

المتضرر الأكبر من هذا القرار المفاجئ لآبل هم المسوقون الذين ينشرون روابط تسويق بالعمولة لبيع التطبيقات، وأَيْضَاً أصحاب المواقع المختصة بتطبيقات آبل التي تنشر روابط لتطبيقات مدفوعة تعطيهم عمولات عن كل عملية شراء، وكذلك مطورو تطبيقات iOS الذين يضعون روابط تسويق بالعمولة لتطبيقات أخرى ضمن روابطهم.

ويبدو واضحاً أن هذه السياسة الجديدة لآبل جاءت لدفع المطورين لتبني نهج الاشتراكات بَدَلاً من بيع التطبيق، خَاصَّة أن آبل تتقاسم الدخل مع المطورين بنسبة 85/15 لصالح صاحب التطبيق في حال ضمان التجديد السنوي وهي نسبة أعلى من المعتاد في هذا المجال 70/30.