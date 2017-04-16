القبض على أمريكي «مخمور» اعتدى على «روبوت» أمن في الشارع

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل في حالة سُكر، بعد تعديه على روبوت أمن Knightscope K5، الَّذِي يوجد في الشارع بديلاً لرجل الأمن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووَفْقَاً لموقع “إيه بي سي” الإخباري، فقد تعدى “جاسون سيلفين”، ويبلغ من العمر 41 عاماً، على الروبوت K5 عندما كان يقوم بمهامه في موقف للسيارات، وأطاح به ما تسبب في إلحاق عددٍ من الخدوش على جسم الروبوت الخارجي.

وتباينت ردود الأفعال حول الحادث المثير للاهتمام، وكيفية تعامل الحكومة مع هذا النوع من الحوادث في المستقبل، وَإِذَا كان هناك قانون سيتم سنه من أجل تنظيم عمل الروبوتات في الشوارع ومنع التعدي عليها، وتهيئة البشر في التعامل معها على أنها جزء من المجتمع.

جدير بالذكر، أن هناك عَدَدَاً كَبِيرَاً من الروبوتات المتخصصة في القيام بمهام مختلفة منتشرة الآن في كثير من المدن حول العالم لاختبار مدى كفاءة قيامها بمهام كان يقوم الإنسان بها.