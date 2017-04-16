 «تداول»: نجاح تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) | صحيفة تواصل الالكترونية

«تداول»: نجاح تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2)

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«تداول»: نجاح تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2)

تواصل ـ واس:

أَعْلَنَتْ شركة السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم، نجاح تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2)، حيث اكتملت يوم أمس تسوية الصفقات التي تم تنفيذها يوم الأحد، وذلك بالتماشي مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وبعد إتمام كافة مراحل الجاهزية الفنية، والتقنية التجريبية للأنظمة، وربطها مع كافة أعضاء السوق.

وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان: “إن الانتقال إلى آلية التسوية الجديدة سيحدث نقلة نوعية في تصنيف السوق المالية السعودية ضمن الأسواق المالية العالمية؛ مِمَّا يعزز سيولة السوق ومستوى الكفاءة والشفافية؛ وبالتالي يؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجْنَبِيَّة المباشرة”.

وكانت “تداول” قد أَعْلَنَتْ بدء تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعْتِبَارَاً من يوم الأحد 23 أَبْرِيل 2017م، وذلك بعد مرور عام من حصولها على الموافقة اللازمة من هيئة السوق المالية؛ لتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة.

وتهدف آلية التسوية الجديدة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما تؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

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