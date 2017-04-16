الصين تتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لبناء قرية للبشر على سطح القمر

تواصل – وكالات:

تحدثت الصين مع وكالة الفضاء الأوروبية من أجل التعاون معاً لإقامة مستعمرات بشرية على سطح القمر، وكشف “تيان يولونج” الأمين العام لوكالة الفضاء الصينية عن المحادثات اليوم في وسائل الإعلام الصينية، ووصفت وكالة الفضاء الأوروبية سابقاً القمر باعتباره منصة إطلاق دولية محتملة للبعثات المستقبلية إلى المريخ.

وَذَكَرَ موقع “ديلي ميل” البِرِيطَانِي أنه لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن ينطوي عليه هذا التعاون، لكن في العام المَاضِي، وضع “جان وورنر” رئيس وكالة الفضاء الأُورُوبِّيّة خططاً لبناء قرية على سطح القمر، وقال إن مستقبل السفر إلى الفضاء يحتاج إلى رؤية جديدة.

والقرية الجديدة ستكون عبارة عن قاعدة لاستكشاف القمر مِنْ قِبَلِ البشر والروبوتات، والَّتِي من شأنها أن تكون بمثابة موقف للمركبات الفضائية، وسيتم استغلالها في مهمات التعدين وحتى السياحة الفضائية، وتم إطلاق اسم قرية على المشروع بسبب جوهر مفهوم القرية وهو “الناس الذين يعملون ويعيشون معاً في نفس المكان”.

وناسا أَيْضَاً لديها خطط خَاصَّة ببناء مستعمرات على سطح القمر، لكن حتى الآن لم تكشف عن تفاصيل مشروعها.