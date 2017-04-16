«تويتر» تدخل ميزة بث الفيديوهات المباشرة على «مدار 24 ساعة»

تواصل ـ وكالات:

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة “تويتر” عن عزمها طرح ميزة بث الفيديوهات المباشرة لتكون متاحة داخل التطبيق ومن خلال الموقع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ما يتيح للمستخدمين معرفة ما يحدث بالضبط وما يتحدث عنه المستخدمين عبر الشبكة الاجتماعية المصغرة، وفقا لما قاله المدير المالى لـ”تويتر” “إنتونى نوتو” خلاله حديثه لموقع ” buzzfeed”.

وتقوم “تويتر” فى الوقت الحالى بتغطية الأحداث المختلفة من خلال خدمة البث المباشر بالفيديو داخل التطبيق مثلما حدث مع الانتخابات الفرنسية الحالية والانتخابات الأمريكية السابقة، ودوري كرة القدم الأمريكية وغيرها، وقد تمكنت تويتر من بث أكثر من 800 ساعة متنوعة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، والتي حصدت ملايين المشاهدات، وهو ما دفع “تويتر” في النهاية للإقبال على هذا الأمر.

وحتى الآن لا يوجد وقت محدد لإطلاق هذه الخدمة الجديدة، إلا أن “نوتو” قال: “سيكون بالتأكيد لدينا فيديوهات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على تويتر، فهدفنا هو أن يكون مكانا يمكن الاعتماد عليه عند الرغبة في معرفة الأحداث الجارية من حولنا”.

ولعل الفكرة الكامنة وراء الفيديو دائما هي أنه سيتيح لـ”تويتر” المزيد من الفرص لبيع إعلانات فيديو ذات قيمة 15 و30 ثانية غير قابلة للتخطي، ومن شأن ذلك أن يساعد الشركة على تحقيق الدخل من برنامجها على نحو أكثر فعالية عندما ينطلق المشروع، وأن يستفيد أيضا من البنية التحتية التقنية التي أثبتت أنها يمكن أن تدعم جمهورا كبيرا لتدفق المحتوى.

الجدير بالذكر أن خطط تويتر للفيديوهات الجديدة في الوقت الراهن تركز فقط على المحتوى القائم في الولايات المتحدة، لكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان البرنامج سيتوسع لاستيعاب المستخدمين من البلدان الأخرى التى تحسب فيها الخدمة جماهير كبيرة، بما فى ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل وألمانيا.