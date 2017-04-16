«الداخلية» تكشف تفاصيل محاولة تفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية لأرامكو بجازان بزورق مفخخ

– تم رصد الزورق المفخخ عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية وتزايد سرعته أثناء دخوله للمياه السعودية

– عند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بُعد

– اقتضى الأمر التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقتراب الزورق من هدفه بمسافة 1.5 ميل بحري

– بفحص الزورق تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار وتم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر

– حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية والذود عن حدود البلاد وإحباط أي محاولات إرهابية

تواصل – الرياض

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل المحاولة الإرهابية، التي استهدفت تفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيان له: إنه في صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 / 7 / 1438هـ تمكن رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان، بتوفيق الله، من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ.”

وأضاف المتحدث في بيانه أنه ” تم رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية إلى (34) عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية، وعند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بُعد؛ مما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقتراب الزورق من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وبفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر”.

وأكد المتحدث الأمني:” وزارة الداخلية تؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية، والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية، وإحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها، والعمل جنباً إلى جنب مع زملائهم من منسوبي القوات العسكرية على ذلك وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التي تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم.”