 القبض على وافد سوري أساء للضباط السعوديين الذين استشهدوا في حادثة سقوط الطائرة باليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على «سوري» أساء للضباط السعوديين الذين استُشهدوا في حادثة سقوط الطائرة باليمن

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القبض على «سوري» أساء للضباط السعوديين الذين استُشهدوا في حادثة سقوط الطائرة باليمن
الرياض

تواصل – الرياض

أكدت مصادر لـ “تواصل” أن الجهات الأمنية أوقفت الوافد السوري، على إثر تغريدات له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يسيء فيها للضباط السعوديين الذين استشهدوا في حادثة سقوط الطائرة العمودية باليمن، وقالت المصادر إن الوافد يخضع للتحقيقات.

وأكدت شركة شبه المقاولات التي يعمل بها الوافد على حسابها في “تويتر” أنه تم استدعاء المذكور من قبل الجهات الأمنية وجار التحقيق معه.

وقالت الشركة، ” إشارة إلى التغريدات المسيئة والمنسوبة لأحد موظفي شركتنا، فإننا ندين ونستنكر أي تصرف يسيء لوطننا الغالي ولحكومتنا الرشيدة وجنودنا البواسل “.

وأكدت، “‏ استدعاء المذكور من قبل الجهات الأمنية المختصة وجار التحقيق معه “، واستشهدت بالآية الكريمة تعالى “ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

وحذرت الشركة من يسيء إليها، وقالت: “‏الشركة تحتفظ بحقها القانوني والنظامي في ملاحقة من يسيء لسمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي”، طبقاً لتغريدات الشركة على حسابها في “تويتر”.

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