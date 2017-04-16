بنك التنمية بمكة يوجه برامج تمويلية لـ«فتاة مكة المصفوعة»

تواصل- عبدالرحمن المحمادي:

استقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة عبدالله الغامدي، بمقر فرع البنك “فتاة مكة المصفوعة” صيدة مجرشي، والتي اعتدي عليها شخص بالضرب في الشارع، أثناء بحثها عن لقمة العيش، وكان يرافقها أخيها جبران وأختها أمل.

ورحب مدير فرع البنك بمكة المكرمة عبدالله الغامدي، بالأخت “صيدة” وإخوتها، شاكراً لهم حضورهم واستجابتهم للدعوة، بعد ذلك قدم عدة عروض من منتجات البنك التمويلية لمساعدتها في افتتاح مشاريعهم الخاصة بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية، والاستفادة من فرص وخدمات البنك في تمويل المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة، وذلك ليضمن لها البنك ولإخوتها حياة كريمة.

وقدم مدير بنك التنمية بمكة شرحاً مفصلاً عن خدمات البنك، ابتداء من القروض الاجتماعية إلى دعم المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة.

وقال مدير الفرع ‘‘إنه سوف يسهل لهم جميع العوائق التي تواجههم وتسريع عملية استفادتهم من خدمات البنك بعد قيامهم مباشرة باستخراج ما يُثبت هويتهم السعودية‘‘.

من جانب آخر تواصل فرع البنك بمكة، مع أحد المستشفيات في مكة، والممولة من بنك التنمية الاجتماعية والمتخصصة في طب وجراحة العيون لعرض حالة شقيق “الفتاة المصفوعة” “جبران” عليها كما تمت جدولة زيارة فحص مجانية، غداً الخميس له.