المكرونة الخالية من الكربوهيدرات البديل الصحي الأنسب للأنظمة الغذائية

تواصل ـ وكالات:

تحقق حلم محبي المكرونة الذين يهتمون بنظامهم الغذائي بعد توفر البديل الذي كانوا ينتظرونه طويلاً وهي المعكرونة النباتية التي تعرف أيضاً باسم “زودلز”، وتعد الفوائد الصحية واضحة للمكرونة الجديدة، حيث تحتوي على القليل من الكربوهيدرات والكثير من الفيتامينات والمعادن.

وتوضح خبيرة التغذية كريستيانا فيدمان: “تعتبر معكرونة زودلز للكثيرين البديل الصحي للقيام بأنظمتهم الغذائية العادية وبشكل عام تؤدي إلى تناول المزيد من الخضروات يومياً”.

وتعتبر المكرونة “الاسباجيتي” المصنوعة من الكوسة، هي ما بدأ الاتجاه صوب احلال المكرونة محل الخضروات، وبفضل شكلها وقوامها، تعد الكوسة ملائمة للغاية للتحول إلى شرائح أو حلزونيات شبيهه بالمعكرونة.

وتقول فيدمان: تقريباً كل الخضروات ذات القوام الجامد يمكن أن تتحول إلى معكرونة”، وهذه القائمة واسعة وتشمل الجزر والبطاطا والخيار والخرشوف وأعواد البروكلي والكرنب الساقي والفجل والبنجر الأحمر.

وتعد مسألة تقديم المعكرونة “الزودلز” نيئة أو وضعها أولاً وسريعاً في مياه مغلية مسألة تذوق حقا، ولكن من منطلق غذائي يفضل تقديمها نيئة لأن الخضروات تفقد العناصر الغذائية عبر الطهي.