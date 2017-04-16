 «بلومبرج» : المملكة تحدّ مؤقتاً من ملكية شرائح الجوال لاعتبارات أمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلومبرج» : المملكة تحدّ مؤقتاً من ملكية شرائح الجوال لاعتبارات أمنية

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«بلومبرج» : المملكة تحدّ مؤقتاً من ملكية شرائح الجوال لاعتبارات أمنية

تواصل- سامر محمد:

فرضت المملكة قيوداً على ملكية شرائح الجوال مسبقة الدفع للمواطنين والأجانب الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلث سكان المملكة، وذلك وفقا لشبكة “بلومبرج” الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مطلعين أن المقيمين الأجانب مسموح لهم الآن بامتلاك شريحتي جوال مسبقة الدفع فقط، وتشمل تلك القيود خطوط الاتصالات الصوتية والبيانات، في حين أن المواطنين مسموح لهم بامتلاك 10 شرائح مسبقة الدفع.

ووفقا لبيان من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وصل إلى “بلومبرج”، فإن “هذا الإجراء مؤقت لتصحيح ومعالجة العدد الكبير من الشرائح غير القانونية في السوق التي يساء استخدامها للقيام بعمليات إرهابية وأنشطة تضر بأمن المملكة.”

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