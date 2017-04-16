«تعليم الرياض» تطالب بقطع «الإجازات الاستثنائية» لمنسوبيها قبل رمضان

تواصل ـ الرياض:

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل منسوبي ومنسوبات الإدارة الحاصلين على إجازات استثنائية أو رعاية مولود إلى رفع قطع إجازة في 28 شعبان 1438هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع، أن هذا الإجراء يأتي بعد القرار الملكي الكريم القاضي ببدء الإجازة الصيفية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وشدد “المانع” على جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة والحاصلين على إجازات استثنائية أو رعاية مولود أو إجازة استثنائية “مرافقة زوج” والتي كان من المفترض أن تنتهي حسب التقويم السابق بنهاية دوام شهر رمضان، على رفع قطع الإجازة عن طريق حساب الخدمة الذاتية في برنامج فارس على أن يكون تاريخ قطع الإجازة في 28 شعبان 1438هـ ورفع مباشرة بعد اعتماد قطع الإجازة عن طريق المدير المباشر في تاريخ 29 شعبان 1438هـ.

وأشار إلى أن المباشرة بعد إجازة رعاية المولود لا يشترط الحضور لجهة العمل وإنما يُكتفى بالرفع من نظام فارس، واعتمادها من المدير المباشر، أما المباشرة بعد الإجازة الاستثنائية وإجازة المرافق فيشترط الحضور لجهة العمل وتسجيل المباشرة واعتمادها من المدير المباشر، وفقا لـ”الرياض”.