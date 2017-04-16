مباحثات رسمية بين خادم الحرمين ورئيس غينيا

تواصل ـ واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا – كوناكري، جلسة مباحثات رسمية، وجرى خلال الجلسة، بحث آفاق التعاون في مختلف المجالات، واستعراض مستجدات الأحداث وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإفريقيا.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا – كوناكري رئيس الاتحاد الأفريقي، ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامة الرئيس الغيني، فيما عبر فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك المفدى.

وحضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

وحضرها من الجانب الغيني، سفير غينيا لدى المملكة محمود نبهاني شريف، ومستشار الرئيس عبدالله باتشيلي، وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد كاياسي.