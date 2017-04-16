لقصار القامة.. هذه التمرينات تساعد على زيادة الطول

تواصل – وكالات:

الكثير من الناس يعتقدون أن طول القامة والنمو مرتبط بالجينات والعوامل الوراثية فقط، إلا أن موقع “only my health” الطبي قال ‘‘إن التمارين والأنشطة البدنية والتغذية السليمة تساعد في نمو أطول‘‘.

ومن أبرز هذه التمارين:

1- تخطي كرة السلة: القفز يزيد من إمدادات الدم ويمارس الضغط على العظام الطويلة من الجسم لتنمو في الطول.

2- تعليق عمودي “عقلة”: قد يبدو ممارسة بسيطة وهو واحد من التمارين القوية لزيادة الارتفاع، ويمتد التمرين في الغضاريف والفقرات ويجعلها تنمو، مما يؤدى إلى تمديد العمود الفقري.

3- الانحناءات الجانبية: هو تمرين واحد من شأنه أن يساعدك على زيادة الارتفاع، وعليك أن تقف عموديا على قدميك، وثني الجسم جانبية وتمتد بقدر المستطاع، واستمرار الانحناء لمدة 15 ثانية والقيام بتكرارها مع الجانب الآخر من الجسم.

4- الامتداد العمودي: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع التمارين فالوقوف على أصابع قدميك ورفع الجسم بامتداد لأعلى لمدة 30 ثانية على الأقل يساعد على امتداد العمود الفقري، لمساعدتك على النمو أطول في فترة من الزمن.

5- الانحناءات العمودية، أنها واحدة من التمارين التي تساعد على النمو، حيث تقف مع ساقيك قليلا، وبعيد الانحناء ومحاولة لمس الأرض دون ثني الركبتين.