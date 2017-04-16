«مكافي الأمريكية »: المملكة تتعرض لحملة تخريبية على الإنترنت غير عادية

تواصل- سامر محمد:

كشف باحثون بشركة “مكافي” الأمريكية لأمن الإنترنت، عن أن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية، مازالت مستمرة، كاشفين بذلك عن تفاصيل جديدة بشأن الحملة التخريبية غير العادية التي تتعرض لها المملكة، وفقا لشبكة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن “راج سماني” كبير علماء “مكافي”، أن الاختراقات الأخيرة مشابهة جدا وإن كانت أسوأ مقارنة للبرامج الضارة التي دمرت أجهزة الحاسب لدى شركة “أرامكو” في 2012م، وأضاف أن تلك الحملة كانت أكبر بكثير وتحتاج للقيام بعمل أكبر للتصدي لها.

واعتبرت الشبكة، أن هذا التصريح لافت للنظر، لأن الاختراق الذي حدث في 2012م ضد “أرامكو” السعودية ، و”راس غاز” القطرية الذي دمر عشرات الآلاف من أجهزة الحاسب، كان من بين أخطر الهجمات السيبرانية التي تم الكشف عنها على الإطلاق، وأعلنت الولايات المتحدة حينها أن الهجمات كانت الأكثر تدميرا والتي لم ير مثلها في القطاع الخاص من قبل.

ورأت شبكات أمن سيبراني أمريكية، أن الهجمات الأخيرة تستخدم أكواد سبق وأن استخدمت من قبل قراصنة مرتبطين بإيران، على الرغم من أن “مكافي” لم تحدد الجهة التي تقف وراء الهجمات الأخيرة.