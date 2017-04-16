تايلاند.. علّق طفلته بحبل وشنقها مباشرة على فيسبوك «مباشر»

تواصل – وكالات:

في فيديو لا يُصدق لقسوته، أقدم والد على قتل ابنته الرضيعة مباشرة على “فيسبوك لايف” الفيديو الذي ظل يوم الأحد لأكثر من 24 ساعة على الفيسبوك قبل أن يحذف، شاهده الملايين من الناس الذين صعقوا بالمشهد المروع، لجسد الطفلة المدلى، والتي انقطع صوتها فجأة حين فارقت الحياة، والأب يصور “مشهد الرعب” هذا.

وفي التفاصيل، أقدم التايلاندي ووتيسان وونغتالاي البالغ من العمر 20 سنة، على قتل طفلته التي لم تتخط الـ 11 شهراً، عبر لف حبل حول رقبتها الصغيرة، وإنزالها من أحد الطوابق العليا في مبنى مهجور. وفي حين كان يصور “فعلته” الشنيعة، سمع صوت الطفلة وهي تصرخ وتبكي، إلى أن انقطع وفارقت الحياة حسب ‘‘العربية نت‘‘.

ثم فعل الأمر عينه، وأقدم على الانتحار أمام أعين أهله وأصدقائه وآلاف الآخرين الذين شاهدوا موتهما من خلال بث مباشر على فيسبوك.

وبحسب ما أفادت الشرطة التايلاندية مساء الثلاثاء، يبدو أن الشاب المنتحر، كان قد تشاجر مع زوجته البالغة من العمر 21 سنة، وهددها بالقتل بعد اتهامها بالخيانة، فما كان منها إلا أن فرت من المنزل، تاركة الطفلة المسكينة.

من جانبها، أكدت الأم المفجوعة، جيرانش تريرات، بحسب ما نقلت عنها عدة وسائل إعلام غربية، أنها عادت إلى المنزل عصر اليوم التالي، إلا أنها لم تعثر على ابنتهما، وبعد أن فشلت محاولات الاتصال به، شاهدت فيديو مدته 4 دقائق على فيسبوك، يوثق مقتل ابنتها شنقا ثم انتحار زوجها.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة على سفاح الفيسبوك، ستيف ستيفنز الذي روع كلايفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، بعد أن بث مقطع فيديو يوثق قتله لرجل عجوز بدم بارد على فيسبوك لايف.