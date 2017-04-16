بنجلاديش توافق على بناء 560 مسجداً حديثاً بتمويل ضخم من المملكة

تواصل- سامر محمد:

وافقت اللجنة التنفيذية بالمجلس الاقتصادي الوطني في بنجلاديش، أمس، على بناء 560 مركزاً إسلامياً في أنحاء البلاد بحضور رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وفقا لصحيفة “بروثوم- ألو” البنجلاديشية.

ووفقا لوزير التخطيط البنجلاديشي، فإن المؤسسة الإسلامية البنجلاديشية تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية ستنفذ مشاريع بناء المراكز الإسلامية والمساجد بحلول ديسمبر 2019م.

وذكرت الصحيفة، أن المملكة تساهم مالياً بأكثر من 90% من تكلفة بناء المراكز الإسلامية الحديثة التي فور الانتهاء منها ستمكن 2200 مصل من الصلاة في كل مسجد منهم.

وكشف الوزير البنجلاديشي، عن أن بلاده بها حاليا 300 ألف مسجد لكنها ليست في حالة جيدة، وفور الانتهاء من بناء المساجد الجديدة سيتمكن عشرات الآلاف من البنجلاديشيين رجالاً ونساء من أداء الصلوات اليومية بها، حيث يتكون بعض هذه المراكز الإسلامية من 4 طوابق وبعضها من 3 طوابق.