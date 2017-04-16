تطبيق صور جوجل يدعم الآن عرض الصور على «Apple TV» بواسطة «AirPlay»

تواصل – وكالات:

خدمة التخزين السحابي وإدارة الصور Google Photos “صور جوجل” تعتبر من أهم الخدمات لدى جموع المستخدمين لما توفّر من ميزات كبيرة أبرزها الاحتفاظ بنسخة من صورك وحتى فيديوهاتك سحابياً بهدف الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان ومن على أي جهاز وباستخدام حساب الجيميل، والأهم من ذلك مساحة تخزين غير محدودة مع شروط معروفة للجميع.

وفي سياق آخر، حصل التطبيق اليوم على iOS على تحديث جديد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى Google Photos 2.14 وفيه بات يدعم التطبيق إمكانية عرض الصور وحتى الفيديو على أجهزة تلفاز أبل Apple TV وذلك بواسطة AirPlay، مع قدوم التحديث بمجموعة من التحسينات على أداء التطبيق ككل.

هذا ما وفّره التحديث فقط، وبغض النظر عن عدد الإضافات إلى أن هذه الإضافة مهمة ومفيدة للجميع، إن كنت من مستخدمي iOS وتمتلك تلفاز Apple TV يمكنك الاستفادة من التحديث بتحميله من هنا.