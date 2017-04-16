صحيفة باكستانية: «إسلام أباد» فشلت في إقناع طهران بالتحالف الإسلامي العسكري

تواصل – سامر محمد:

علمت صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية أن إسلام أباد فشلت حتى الآن في إقناع إيران بالدراسة الإيجابية لعرض الانضمام للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

ووفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الباكستانية فإن إسلام أباد، كانت تقوم بالجهود لإقناع إيران بالانضمام للتحالف متعدد الدول.

ونقلت عن مسؤول بالخارجية الباكستانية أن إسلام أباد كانت تحاول توضيح موقفها وإقناع طهران بصدق وأصالة أجندة التحالف الذي تقوده المملكة، مضيفا أن باكستان مستمرة في جهودها لإخبار طهران بأهمية إيران والسعودية لإسلام أباد، وتأمل الوزارة في جعل طهران جزء من التحالف.

من جانبه، أخبر الملحق الإعلامي في سفارة إيران بباكستان الصحيفة بأن إيران لا تدرس الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية ولا سبيل لأن تصبح إيران جزء منه.

وأكد المحلل الدفاعي الباكستاني اللواء المتقاعد “فاروق مالك” على أن باكستان لا تستطيع رفض دعم السعودية نظرا للعلاقات التاريخية بينهما، فعلاقة باكستان والسعودية مهمة جدا للبلدين، فالمملكة دعمت إسلام أباد في الماضي وبالتالي لا يمكن التخلي عنها أبداً.