«الأنباء الروسية»: الوضع في سوريا على رأس مناقشات موسكو والرياض

تواصل- سامر محمد:

أكدت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن الوضع في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام فضلا عن العلاقات الثنائية ستتم مناقشتها جميعا من قبل وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والمملكة عادل الجبير.

وأشارت إلى أن الأجندة ستشمل أيضا قضايا تتعلق بالاتصالات رفيعة المستوى والتعاون بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي والوضع في سوق الطاقة.

وتحدثت عن أن الوضع في سوريا سيكون أحد الموضوعات الرئيسية على قمة المحادثات، بما في ذلك “الحادثة التي وقعت في 4 أبريل بمدينة خان شيخون والتي يعتقد أن كيماويات سامة استخدمت فيها، فضلا عن الهجوم الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية والتي فاقمت الوضع بشكل خطير في سوريا”، وفقا للوكالة الروسية.

وتوقعت الوكالة أن يناقش وزيرا الخارجية تفاصيل الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، حيث تحدثت “فلنتينا ماتفينكو” رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي مؤخرا بعد زيارتها للمملكة عن أن الملك سلمان قد يزور روسيا خلال العام الجاري.

وكانت موسكو والرياض اتفقتا مؤخرا على التعاون من أجل المساهمة في رفع أسعار النفط، وشاركتا في اتفاق لتقليص الإنتاج النفطي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ في يناير 2017م ولمدة 6 أشهر.