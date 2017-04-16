«الطيار الجرئ».. تعرَّف على نشأة وتعليم الأمير خالد بن سلمان

تواصل – الرياض:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً السبت الماضي عين بموجبه نجله سمو الأمير خالد (29 عاماً) سفيراً للمملكة في واشنطن، خلفا للأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود الذي قضى الأمر نفسه بإعفائه من منصبه.

وبهذا القرار أصبح سمو الأمير “خالد” عاشر سفير للمملكة في أمريكا، ورابع أمير يتولي هذا المنصب، كما يعد أحد أصغر سفراء المملكة سناً.

*نشأته وتعليمه

الأمير خالد، هو الابن التاسع لخادم الحرمين، وقد وُلد بمدينة الرياض عام ١٩٨٨م، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدارس الرياض، وتَخَرّج في الثانوية العامة عام ٢٠٠٦م.

حصل الأمير خالد على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وبعد تخرجه تم ابتعاثه للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطيران في قاعدة كولومبوس بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وفي مارس ٢٠٠٩ تَخَرّج برتبة ملازم طيار، بعد أن أتم بنجاح برنامج الطيران الحربي من قاعدة كولومبوس، وحضر حفل تخرجه آنذاك خادم الحرمين -حفظه الله- وكان وقتها أميراً لمنطقة الرياض.

وكان الأمير خالد تحدث في تصريحات سابقة عن دور أسرته المهمة في تكوينه، قائلاً: “سيدي الوالد ترك لنا، نحن أبناءه، حرية اختيار المجال الذي نرغب في الاتجاه إليه بعد تخرجي وإخوتي من الثانوية العامة، ولم يحاول أن يكون له تأثير علينا في تحديد اختياراتنا”.

وتابع:” وأبديت لسموه رغبتي في الدخول إلى كلية الملك فيصل الجوية بعد إتمام الثانوية، فكان خير مشجع ومحفز”، مبيناً أن الدافع الرئيسي وراء انخراطه في الخدمة العسكرية عبر القوات الجوية الملكية السعودية، كان أخاه الأكبر الأمير سلطان بن سلمان”.

وبين أن أخاه (الأمير سلطان الابن الثاني لخدام الحرمين، هو أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم، ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي)، شجعه على المضي قدماً من خلال اصطحابه في رحلات طيران في بعض أيام الجمع من كل أسبوع في سماء منطقة الثمامة بطائرة “البلايدر”.

وكمل الأمير خالد بقوله: “هذا فضلاً عن أن العمل العسكري كان يستهويني منذ الصغر، وزاد تعلقي بالمجال العسكري عندما كنت أشاهد صوراً لسيدي الوالد وهو مرتد الزي العسكري قديماً”.

الأمير الطيار عقب تخرجه، انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية، وقد بدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي (تيكسان6) و (تي-38) في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.

ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة (إف-15 إس)، وعُيّن ضابط استخباراتٍ تكتيكي إلى جانب مهنته كطيار لطائرة (إف-15 إس) في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران.

وتدرب الأمير خالد بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأمريكي في كل من الولايات المتحدة والمملكة، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، وقد تدرب الأمير خالد كطيار مقاتل بإجمالي يقارب 1000 ساعة طيران.

وعندما تولى خادم الحرمين ولاية العهد في يونيو 2012، لم يضعه خادم الحرمين في تصنيف مختلف عن مجموعته، بل كان من أوائل الطيارين السعوديين الذين شاركوا في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

أيضا بعد تولي خادم الحرمين حكم المملكة في 23 يناير 2015، كان الأمير خالد من أوائل من شارك في الضربات الجوية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التي تقوده المملكة، ونتيجة تلك المشاركات لقبه الإعلام بـ”الأمير الجرئ”.

ونظراً لكفاءته في سلاح الجو السعودي، تم تكريم الأمير خالد، حيث تم منحه نوط درع الجنوب؛ ونوط المعركة؛ ونوط الاتقان؛ ونوط سيف عبد الله.

*الأمن الدولي والحرب الإلكترونية

وبالتوازي مع عمل كطيار، ورغبه منه في صقل خبراته، واصل الأمير خالد تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة ( كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي)، كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.

وبدأ العمل على دراساته العليا في جامعة جورجتاون للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية ولكن تم تعليق دراسته؛ نظراً لمهام عملية مختلفة.