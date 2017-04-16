شركات التأمين: التفاوت بين تجديد الاستمارة والتأمين يزيد من الخسائر

تواصل ـ الرياض:

قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين، عادل العيسى ‘‘إن ربط تجديد الاستمارة بالتأمين أمر ضروري‘‘ مشيرا إلى أهمية تجديدها بشكل سنوي أسوة بالتأمين.

وأوضح العيسى، أن تفاوت الفترة الزمنية بين الاستمارة التي تجدد كل ثلاث سنوات والتأمين الذي يجدد كل سنة، يزيد من خسائر التأمين وبالتالي يرفع سعره، وأضاف العيسى أن بعض الدول المجاورة قامت بتعديل تجدد الاستمارة مع التأمين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وفقا لـ”الرياض”.

يأتي ذلك في ظل مطالبات عدد من المواطنين بضرورة ربط تجديد التأمين مع الاستمارة كل ثلاثة سنوات، لا سيما وأن غالبية المواطنين تكون سجلاتهم خالية من الحوادث.

وكانت مؤسسة النقد العربي، وانطلاقا من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، أخذت في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.

وأصدرت مؤسسة النقد، تعليمات بتاريخ 27 / 3 / 1438هـ الموافق 26 / 12 / 2016م، تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً “خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد.